Ferrari, İtalya'da darmaduman oldu

Ferrari, Emilia-Romagna Grand Prix'si öncesi büyük beklentilerle çıktığı sıralama turlarında hayal kırıklığına uğradı. İtalya'nın Imola pistinde gerçekleştirilen turlarda Charles Leclerc 11’inci, Lewis Hamilton ise 12’nci sırada kaldı. Ferrari fabrikasına yalnızca 80 kilometre uzaklıktaki pistte alınan bu sonuç, İtalyan taraftarları üzdü. Leclerc, “Böylesine özel bir yarışta bu performansla taraftarlarımızı yüzüstü bırakmak çok acı verici” dedi.

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HAMİLTON’DAN “YIKICI” AÇIKLAMA

Ferrari ile ilk kez İtalya’da yarışan yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da takımın durumunu net şekilde değerlendirdi: “İnanılmaz hayal kırıklığına uğradım. Araç ayarları iyiydi, frenler yerindeydi ama hızlanamıyoruz. Son bölümde taktığımız yumuşak lastikler bile işe yaramadı.” Hamilton ayrıca Red Bull’dan Max Verstappen’in ikinci ve üçüncü virajlardaki hızına yaklaşamadıklarını vurguladı.

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FERRARİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Ferrari, iki hafta önce Miami’de de benzer bir lastik sorunu yaşamıştı. Bu sezon şimdiye kadar yalnızca Leclerc’in Suudi Arabistan’da aldığı üçüncülükle podyuma çıkabilen Ferrari, markalar şampiyonasında McLaren’in 152 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Leclerc pilotlar sıralamasında beşinci, Hamilton ise yedinci. Hamilton, “Bu yılı bir temel oluşturma yılı olarak görüyorum. Takımın uzun vadeli başarısı için gerekli değişimleri başlatmakla meşgulüm. Ferrari bu çıkışı yapabilecek güce sahip” sözleriyle umutlarını kaybetmediğini belirtti.