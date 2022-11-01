Efsane geri dönüyor. Ferrari tam 50 yıl sonra o yarışa katılacak

Ferrari Kırmızısı Le Mans pistlerine yine renk katacak.. İtalyan üretici, 50 yıl sonra Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacağı aracı tanıttı.
Ferrari, 2023 yılında döneceği pistlerde 499p Hypecar model aracıyla yarışacak.
Çift turbo şarjlı v6 motorlu bu araç 500 kilovat elektrik sağlayan güç ünitesi barındırıyor.
İçinde efsane Le Mans'ın da olduğu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası 7 yarıştan oluşuyor.
24 saat süren Le Mans, şampiyonanın en önemli mücadelesi olarak öne çıkıyor.
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