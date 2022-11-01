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Efsane geri dönüyor. Ferrari tam 50 yıl sonra o yarışa katılacak

Ferrari, 50 yıl sonra Le Mans'ı da barındıran Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na dönecek. İtalyan üretici 2023 yılında yarışacağı aracı tanıttı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:56
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Ferrari Kırmızısı Le Mans pistlerine yine renk getirecek. İtalyan üretici, 50 yıl sonra Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacağı aracı kamuoyuna sundu

Efsane geri dönüyor. Ferrari tam 50 yıl sonra o yarışa katılacak
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Ferrari Kırmızısı Le Mans pistlerine yine renk katacak.. İtalyan üretici, 50 yıl sonra Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacağı aracı tanıttı.

Ferrari, 2023 yılında döneceği pistlerde 499p Hypecar model aracıyla yarışacak.

Çift turbo şarjlı v6 motorlu bu araç 500 kilovat elektrik sağlayan güç ünitesi barındırıyor.

İçinde efsane Le Mans'ın da olduğu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası 7 yarıştan oluşuyor.

24 saat süren Le Mans, şampiyonanın en önemli mücadelesi olarak öne çıkıyor.

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