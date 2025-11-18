Red Bull'dan ayrılan Christian Horner için Ferrari iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Eski F1 patronu Bernie Ecclestone de bu olasılığın göz ardı edilemeyeceğine dair bir açıklama yaptı.

Ecclestone, Horner'ın geleceğine dair öngörülerde bulunarak "Ferrari seçeneğini asla göz ardı etmem. Orada tam bir kaos hakim. Başkan Elkann artık iki pilotunu da eleştiriyor." diye konuştu.

Elkann'ın geçtiğimiz günlerde Charles Leclerc ve Lewis Hamilton için daha az konuşmaları gerektiğine dair yaptığı çıkış çok konuşulmuştu.

Öte yandan sezona şampiyonluk hedefiyle giren Ferrari'de yaşanan başarısızlık nedeniyle takım patronu Fred Vasseur’ün geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Ferrari'nin Red Bull'dan ayrılmadan önce temasa geçtiği ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı iddia edilen Christian Horner'ı gündeminde tutmaya devam ettiği belirtiliyor.

Horner'ın adı Ferrari'nin yanı sıra Aston Martin ve Alpine'le de anılıyor.