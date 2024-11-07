Ferrarili görüntüleri ortalığı ayağa kaldırmıştı! AK Partili Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan yeni hamle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferrarili görüntüleri ortalığı ayağa kaldırmıştı! AK Partili Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan yeni hamle

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya fenomeni Mr. Fast'la çektiği videoda Ferreri araca binerek hız yaparken "Adamı fena gaza getiriyor" sözleriyle gündeme oturmuştu. Kurtoğlu sosyal medyadaki tepkilerin büyümesi üzerine tabiri caizse 'R' yaparak yani geri adım atarak videoyu sosyal medyadan kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada fenomen Mr. Fast'la video çekip görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'undan geri adım geldi.

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TOGG İLE FERRARİ'Yİ KARŞILAŞTIRMIŞTI

AK Partili Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu otomobil videolarıyla tanınan Mr.Fast ile kameralar karşısına geçerek TOGG ile Ferrari'yi kıyaslamıştı. Başakşehir'de trafiğe kapalı alanda yarış yapan ikilinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkiler gecikmedi.

"FENAYMIŞ GERÇEKTEN"

Söz konusu görüntülerde Ferrari'ye binen Kartoğlu gazı kökledikten sonra aracın hızından etkilendi. Şaşkınlığı yüzüne yansıyan Kartoğlu'nun "Fenaymış gerçekten, çok iyi vallahi, adamı fena gaza getiriyor, bunun sesi var ya..." ifadelerini kullanması ise dikkat çekmişti.

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TEPKİLERE KARŞI DURAMADI

Görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekti. Kimi kullanıcı, "Ülkenin gündemi alev almış, Filistin yangın yeri, belediye başkanının Pr gündemine bak" derken bazı kullanıcılar da, "Başkanım Başakşehir yollarında Ferrari kullanamıyoruz her yer çukur dolu fen işleri müdürünüz konu ile ilgilenirse sevinirim" mesajları paylaşmıştı.

Görüntülerin yayılmasıyla beraber tepkiler büyüyünce Kartoğlu geri adım atarak videoları sosyal medya hesabından kaldırdı.

İşte kaldırılan o video;

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