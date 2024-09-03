Ferrarili polisle vatandaş arasında güldüren diyalog

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferrarili polisle vatandaş arasında güldüren diyalog

İstanbul'da bir vatandaşın Ferrari'li polise yönelttiği soru sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş, "Abi beni tutuklasan bununla götür müsün?" diye sordu. Polisin yanıtı ise espriliydi: "Yer yok ki, nereye bindireceğim."

Geçen yıl Aralık ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks araç, emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere devredildi. Bu araçlar arasında Porsche, Ferrari, Bentley ve Mercedes gibi markalar bulunuyor. Araçların toplam piyasa değerinin 100 milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bu araçlardan biri olan Ferrari, uzun süredir Sultanahmet Meydanı'nda sergileniyor ve Trafik Şube polisleri tarafından kullanılıyor. Ferrari, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir vatandaşın Ferrari içindeki polise yönelttiği soru ve polisin esprili yanıtı büyük ilgi gördü.

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