İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Nutella ve Kinder gibi markaları elinde bulunduran Ferrero, Türkiye’den fındık alımının durdurarak stoklarını Şili ve ABD’den tedarik etme kararı aldı. Öte yandan İtalyan şirketin Türkiye’deki mevcut fiyatın altından alım yapmaya çalıştığı ve çiftçilerin büyük tepkisini çektiği belirtiliyordu. İtalyan şirketin bu tavrı, fındık üretiminin büyük düşüş gösterdiği günlerde çiftçileri büyük zora sokarken piyasada ise paniğe neden oldu.

REKABET KURULU’NDAN SERT TEPKİ GELDİ

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İtalyan şirketin kararına sert tepki gösterdi. Çiftçilere sahip çıkan Küle "Ülkemiz 'spekülasyon yapılan bir pazar' gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşım, gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, Türkiye'nin üreticisine yönelmiş açık bir haksızlıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Küle sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Üreticinin emeği korunur. Piyasa düzeni manipülasyona teslim edilmez. Uluslararası baskı yöntemi işletilemez. Türkiye'nin kurumlarına gölge düşürülemez. Sonuç olarak bir kez daha vurgulamak isterim ki Türkiye pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Ferrero'nun taahhütlerini eksiksiz biçimde yerine getirmesi, hem ticari etik hem de Türkiye kamuoyu açısından zorunluluktur."

REKABET KURULU’NDAN KOTA JESTİ

Ancak Rekabet Kurulu aldığı son kararla Ferrero’ya kota jesti yaptı.

Şirketin her yıl eylül-aralık döneminde en az 45 bin ton kabuklu fındık alımı yapma yükümlülüğü, bu dönemde yaşanan rekolte düşüşü ve kalite sorunları gerekçesiyle 2025 yılına mahsus olmak üzere revize edildi.

Kurul, söz konusu alım taahhüdünün tonajını 2025 yılına özel aşağı yönlü güncelledi. Buna göre, Ferrero, 2025 Eylül ve Aralık döneminde en az 45 bin değil, 30 bin ton kabuklu fındık almak zorunda olacak.

DİĞER TAAHHÜTLER DEVAM EDİYOR

Rekabet Kurulu’nun 7 Mart 2024 tarihli kararıyla bağlayıcılık kazanan ve 2024–2026 dönemini kapsayan taahhütler kapsamında Ferrero;

-Müdahale referans fiyatının altında fındık alımı yapmama,

-Sezonda 100 bin ton kabuklu fındık alımını aşmama,

-Her yıl Eylül–Aralık döneminde asgari alım yapma yükümlülüklerini sürdürmeye devam edecek.

Rekolte ve kalite kayıpları nedeniyle yapılan bu sınırlı ve geçici revizyon, Rekabet Kurulu'na göre piyasadaki rekabetçi dengeyi korurken, üreticilerin mağduriyetini önlemeyi ve sektörün istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.

GÜNLÜK PARA CEZASI GELEBİLİR

Kurul, revize edilen taahhüde ya da diğer taahhütlerden herhangi birine uyulmaması halinde Ferrero’ya taahhütleri yerine getirmediği süre boyunca günlük idari para cezası uygulayacak.

Kanun’da öngörülen ve taahhütlere uyulmayan sürenin uzaması ile oldukça ağırlaşan yaptırım soruşturmayı Ferrero gibi taahhütle sonlandırmayı tercih eden teşebbüslerin bu taahhütlere bağlı kalmasını sağlamayı hedefliyor.

KOTA TAAHHÜDÜ NEDEN GELDİ?

İtalyan şirket Ferrero’nun fındık alımında uyması gereken kota Rekabet Kurulu’nda açılan bir soruşturma sonrasında geldi.

Rekabet Kurulu, 12 Eylül 2022 tarihli bir başvuru üzerine Ferrero hakkında ön araştırma başlatmıştı. Devamında 3 Kasım 2022 tarihli Kurul kararıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturmanın kapsamı, 14 Eylül 2023 tarihli kararla, Ferrero’nun fason kırım sözleşmeleri ve kabuklu fındık alım miktarını artırması yoluyla kanunu ihlal ettiği iddiasını da içerecek şekilde genişletilmişti.

Ferrero, soruşturma sürecinde yazılı savunmasını sunarak, 5 Mart 2024 tarihinde, hakkındaki rekabetçi endişeleri gidermeye yönelik bir taahhüt paketi sunarak soruşturmanın sonlandırılmasını talep etmişti.

Ferrero’nun Rekabet Kurulu’na sunduğu taahhüt paketinde, temel olarak; müdahale referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapmama, sezonluk kabuklu fındık alımını 100 bin ton ile sınırlandırma ve alımların en az 45 bin tonunu eylül-aralık döneminde gerçekleştirme bulunuyordu.