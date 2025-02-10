FerretDB 2.0 ile veritabanlarında devrim

FerretDB, açık kaynaklı MongoDB alternatifi olarak geliştirilen veritabanı çözümünde önemli bir kilometre taşına imza atarak, 2.0 sürüm adayını kamuoyuna sundu. Microsoft’un DocumentDB PostgreSQL uzantısını kullanan bu yeni sürüm, yakın zamanda piyasaya sunduğu teknolojik yeniliklerle destekleniyor; böylece kullanıcılar, gelişmiş performans, daha yüksek uygulama uyumluluğu, vektör arama kabiliyetleri ve replikasyon desteği gibi pek çok avantajdan faydalanabilecek.

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Üç yıl önce MangoDB adıyla piyasaya sürülen proje, geçen yıl genel kullanıma açılmış ve o zamandan beri geliştirici topluluğundan büyük ilgi görmüştü. FerretDB kurucu ortaklarından ve CEO’su Peter Farkas, yaptığı açıklamada; "FerretDB 2.0, performans ve uyumluluk anlamında adeta dev bir sıçrama yaşatıyor. Alt yapıda yapılan köklü değişiklikler sayesinde, belirli iş yüklerinde FerretDB 2.0, rakiplerine kıyasla 20 kat daha hızlı çalışabiliyor. Önceki sürümlerde yaşanan uyumsuzluk sorunlarına çözüm getiren bu sürüm, çok daha geniş uygulama yelpazesiyle sorunsuz bir çalışma deneyimi sunuyor." ifadelerine yer verdi.

Yeni sürüm, Apache 2.0 lisansı altında yayımlanarak, MongoDB sürücüleri ve araçları ile neredeyse tam uyumluluk sağlıyor. Bu durum, özellikle SSPL lisansını tercih etmeyen açık kaynak ve erken aşamadaki ticari projeler için FerretDB’nin tercih edilir bir alternatif olmasını mümkün kılıyor. FerretDB 2.x, Microsoft’un MIT lisansı altında sunduğu DocumentDB PostgreSQL uzantısını kullanarak, PostgreSQL veri tabanına BSON veri türü ve ilgili işlemleri entegre ediyor. Çözüm kapsamında pg_documentdb_core (BSON optimizasyonu) ve pg_documentdb_api (veri işlemleri) olmak üzere iki farklı PostgreSQL uzantısı yer alıyor.

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FerretDB ekibi, DocumentDB ile uyumun korunmasının, PostgreSQL üzerinde çalışan doküman veritabanı iş yüklerinin daha verimli yönetilmesine olanak tanıdığını vurguluyor. Azure’un kıdemli ürün yöneticilerinden Abinav Rameesh ise konuya şöyle değindi:

Hazır bir NoSQL veritabanı arayan kullanıcılar, FerretDB’nin sunduğu çözümü kolaylıkla değerlendirebilir. Kullanıcılar DocumentDB ile PostgreSQL üzerinden etkileşimde bulunabilse de, FerretDB 2.0, doküman veritabanı protokolüne doğrudan bir arayüz sunuyor.

LinkedIn üzerinden yaptığı yorumda Peter Farkas, Microsoft’un DocumentDB’yi açık kaynaklı hale getirmesiyle birlikte endüstri genelinde doküman veritabanları için ortak bir standart oluşturma yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti. FerretDB, MongoDB ile olan uyumluluğunu sağlasa da, hata kodları ve protokol isimlendirmelerinde bazı farklılıklar olabileceğini kullanıcılarına bildirdi. Performans artışını beraberinde getiren bu yenilik, FerretDB 1.0 ile kıyaslandığında bazı gerileme kısıtlamalarını da beraberinde getirse de, geliştirme ekibi yeni sürümle yalnızca PostgreSQL veri tabanları üzerinden DocumentDB’yi desteklemeye odaklandığını ifade etti. Buna rağmen, eski sürümlere ve farklı altyapılara bağlı kalan kullanıcılar için FerretDB 1.x, GitHub deposunda erişime açık olmaya devam edecek; geliştirici topluluğunun katkıları ile alternatif çözümler geliştirmesi de teşvik edilecek.

Açık kaynak nedir?

FerretDB’nin 2.0 sürümü ile birlikte, gelecekte bulut ortamında yönetilen veritabanı hizmeti olarak FerretDB Cloud’un geliştirilme süreci de hız kazanıyor. İlk etapta AWS ve GCP üzerinde kullanılmaya başlanması planlanan bu hizmetin, ilerleyen zamanlarda Microsoft Azure ile de entegre edilmesi öngörülüyor. Projenin yüksek seviyedeki yol haritası, GitHub üzerinden geliştiricilere ve ilgilenen taraflara sunulmuş durumda.

Bu sürümle birlikte, bulut teknolojileri alanında uzman olan Renato Losio (Cloud Expert | AWS Data Hero) tarafından da desteklenen FerretDB, veritabanı ekosisteminde açık kaynak çözümlerinin önemine dikkat çekiyor. Geliştiricilerin dünya genelinde artan ilgisi, FerretDB’nin doküman veritabanı standartlarının belirlenmesinde endüstri liderleriyle iş birliği içinde daha fazla yeniliğe imza atacağını gösteriyor. Böylece, hem performans hem de uyumluluk açısından rakiplerine fark atan bu çözüm, gelecekte veritabanı teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.