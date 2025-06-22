Feryat’ın son oyunu! Sulama kanalında yürekleri sızlattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Feryat’ın son oyunu! Sulama kanalında yürekleri sızlattı

Adana’da 11 yaşındaki Feryat Nasır, suya düşen bisikletini almak için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Feryat Nasır, oyun oynadığı sırada suya düşen bisikletini almak için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan Nasır, kısa sürede gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, Feryat Nasır'ın olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feryat’ın son oyunu! Sulama kanalında yürekleri sızlattı

Feryat’ın son oyunu! Sulama kanalında yürekleri sızlattı

Feryat’ın son oyunu! Sulama kanalında yürekleri sızlattı

Feryat’ın son oyunu! Sulama kanalında yürekleri sızlattı

Feryat’ın son oyunu! Sulama kanalında yürekleri sızlattı

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