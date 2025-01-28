Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Uşak’ta aracın içerisinde babası ile birlikte silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Emirhan, cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan anne ve babanın feryadı yürükleri dağladı.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E. Karahan idaresindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Açılan ateş sonucu araçta bulunan sürücü E. Karahan'ın oğlu Emirhan Karahan (12) ağır yaralandı. E. Karahan, aracıyla çocuğunu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuk burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Emirhan Karahan için bugün öğleyin Işık Çakır Sultan Cemevi'nde tören düzenlendi.

Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde çocuğun anne ve babası gözyaşlarına hakim olamazken, feryatları yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Emirhan Karahan'ın cenazesi Çevreköy Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, polis ekipleri olaya ilişkin çalışmalarını genişletti. Olayın ardından 2 olan gözaltı sayısının 7'ye çıktığı öğrenildi.

Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Feryatları yürekleri dağladı! 12 yaşındaki Emirhan, son yolculuğuna uğurlandı

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