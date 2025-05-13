Fesih kararı sonrası Özgür Özel'den yeni anayasa çıkışı!

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı vermesi ile yeni bir sürecin kapıları da aralandı. Karar sonrası yeni anayasanın masaya yatırlıp yatırılmayacağı da tartışılanlar arasında.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin soruları NOW TV'de yanıtladı.

"YENİ ANAYASADA YOKUZ"

Yeni anayasa sürecinde nasıl bir yol alacaklarını belirten Özel "Anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik. Çünkü Anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren, tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele. Bugün Türkiye'de bu sorunu çözmek için gereken şey; kanunları çıkarmak, mevcut kanunları düzgün uygulamak" ifadelerini kullandı.

"BİZE PAZARLIK SORACAĞINIZA KÜFREDİN"

'Terörsüz Türkiye' sürecinde DEM Parti ve AKP ile yapılan görüşmelere ilişkin 'pazarlık' iddialarına da değinen Özel, "Ben Sırrı Bey'e sorduğumda 'Gizli bir anlaşma bir anayasa pazarlığı bize soracağınıza küfredin' demişti. Rahmetlinin net bir kefaretinin olduğu yerde bir şey söyleyemem ama olursa yarın biz orada olmayız" dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Söylediğimiz söz şu; hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım. Bunun için yer Meclis'tir. TBMM'de bir komisyon kurulmalı.

Biz tapu senedi kabul ediyoruz Lozan'ı. 45 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında terör eylemleri yapmış olan, askerini hedef almış olan, anayasal düzenini hedef almış olan bir terör örgütünün bildirisine muhatap olarak ben kendimi kılacak değilim.

"BU BİLDİRİNİN İKİ TANE MUHATABI VAR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi, bir terör örgütünün bildirisini kendisine muhatap kabul etmez.

Bu bildirinin iki tane muhatabı var. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan. O bildiri MİT'in onayı olmaksızın açıklanabilecek bir bildiri değil. Cumadan itibaren, kongrenin bittiğinden itibaren kelimeleri müzakere ediyorlar. Neredeyse 2 yıllık bir geçmişi var."

Özgür Özel'den PKK'nın fesih kararı hakkında ilk açıklama!