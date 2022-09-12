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Fesleğen neye iyi gelir, zararları nelerdir?

Mis gibi kokusuyla dikkatleri üzerine çeken fesleğen, halk arasında 'reyhan' olarak da bilinir. Peki, fesleğen hangi hastalıklara iyi gelir? İşte, fesleğenin faydaları

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 09:15
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:03
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Fesleğen ne işe yarar?

Fesleğen neye iyi gelir, zararları nelerdir?
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Bal ve zencefil ile kaynatıldığında solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Grip, astım, bronşit gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir.
Böcek ve arı ısırıklarında fesleğen suyu tedavi amaçlı kullanılabilir.

Balgam söktürücüdür.

A vitamini bakımından zengindir. Bu sayede ağız boşluğu ve akciğer kanserine yakalanma riskini düşürür.
Hazımsızlık ve mide kramplarına karşı etkilidir. Mide bulantısını kısa sürede geçirir.

Anti stres etkisi vardır. Sinirlilik, uykusuzluk, stres ve depresyona karşı etkilidir.

Pamukçuk ve ağız içi yaralarının iyileşmesine yardımcı olur.

Epilepsi, migren ve baş ağrısı tedavisinde etkilidir.

İçeriğinde bulunan K vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Fesleğen suyu, mantar gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Demir, manganez, potasyum ve bakır mineralleri bakımından zengindir.

FESLEĞENİN ZARARI VAR MI?

Fesleğen aşırı tüketilmesi halinde ciddi sindirim sorunlarına yol açabilir.
Kanseri de tetikleyebilir.
Akşam vakitlerinde tüketilirse uykuyu kaçırabilir.
Regl döneminde tüketilmesi önerilmez.
Hamilelerin ve emziren annelerin fesleğen tüketmeden önce doktoruna danışması gerekir.

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