Fesleğenin yararları nelerdir

Pek çoğumuzun bildiği ancak sofralarımızdan eksik ettiği Fesleğenin aslına çok yararları var. İşte, Fesleğenin yararları…

Öksürüğü keser.

Migrene karşı etkilidir.

Hazımsızlık için çok etkilidir

Sinir hastalarına,

Baş dönmeside etkilidir,

Bağırsak sorunlarına iyi gelir

Öksürüğe, anjin ya da boğmacalılara verilir.

Ağızda oluşan yaralar ve pamukçuk ağız banyosu yoluyla tedavi edilir.

Baş dönmesini durdurur.

Arı sokmasında faydalıdır.

Ağız yaralarını tedavi eder.

Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.

Asabiyetten ileri gelen genel güçsüzlüğe, iyi gelir

Sindirim bozukluğuna, faydalıdır

Uykusuzluğa iyi gelir

