Festival yolunda kaza! Tur minibüsü devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Festival yolunda kaza! Tur minibüsü devrildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde İzmir'deki festivale giden tur minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde İzmir'deki festivale giden tur minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilirken, kazada 23 kişi yaralandı.

kazaa.webpEdinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinden İzmir'in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne giden yolcuları taşıyan N.Ç. idaresindeki 48 ALZ 167 plakalı tur minibüsü Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs bulunan 23 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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