Festivalde 300 kilo sahte sucuk

Uşak'ın Ulubey ilçesinde gerçekleştirilen festival alanında yapılan gıda denetimlerinde, halk sağlığını tehlikeye atan 300 kilogram sucuk yakalanarak yok edildi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde düzenlenen festival kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda satılan gıda ürünlerine kontrol gerçekleştirildi. Gıda denetim görevlileri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi için festival alanındaki işletmelerde detaylı incelemeler yaptı. Denetimlerde gıdaların saklama ve koruma koşulları, hijyen kurallarına uyum, etiket bilgileri ve gıda güvenliğine uygunluk gözden geçirildi.

Kontrollerde mevzuata aykırı biçimde satışa sunulan 300 kilogram sucuk tespit edildi. Halk sağlığını tehdit edebilecek özellikte bulunan ürünler yok edilirken, işletmeye 5996 Sayılı Gıda Kanunu kapsamında idari para cezası verildi.

