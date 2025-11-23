Edirne'de Trakya Dans Festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteride dansçılar ve vatandaşlar dans etti.

Saraçlar Caddesi'ndeki etkinlikte ilk olarak dansçılar sahne aldı.

Dansçıların çaça, bachata, salsa, zeybek ve modern dans gösterileri ilgiyle izlendi.

Hareketli ritimlere alkışlarla eşlik eden izleyiciler, cep telefonlarıyla dans gösterilerini kayda aldı.

Gösterinin son bölümünde dansçılar ve vatandaşlar, Roman ezgileri ve hareketli müzikler eşliğinde birlikte dans etti.

Festivalin koordinatörü Sedat Kurtcebe, gazetecilere vatandaşların katılımıyla eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gösterinin ilgiyle izlendiğini belirten Kurtcebe, şunları kaydetti:

"Dansçılarımız sokağa çıkarak çok keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Halkla bütünleşerek dansın sadece salonlarda değil insanın kalbinin attığı her yerde yapıldığını gösterdik. Şehir dansı sevdiği için çok güzel katılım gerçekleşti. Saraçlar Caddesi'nde dansçılar ve vatandaşlar çok güzel bir gösteri yaptı. Festivalimize de 5 ülkeden katılım oldu. Önümüzdeki yılda da bu festivali yapmayı istiyoruz."