Festivalden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Festivalden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak zemine çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Alaca karayolu İlecek mevkiinde meydana geldi. Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tur şirketine ait otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak zemine çarptı.

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Kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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