Festivali öncesi zabıtalar ve pazarcılar arasında tartışma çıktı



Bartın Belediyesi tarafından 31 Mayıs-5 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak olan Çilek Festivali nedeniyle etkinliklerinin gerçekleştirileceği Cumhuriyet Meydanı çevresindeki tezgahların kapatılması kararı alındı. Karar, zabıta ekipleri tarafından pazar esnafına tebliğ edilince ortalık karıştı. Pazarcı ve zabıta ekipleri arasında yaşanan tartışmalarda bir kişi sinir krizi geçirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin devreye girmesi ve zabıtaların bölgeden uzaklaştırılması ile ortalık yatıştırılabildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın pazarcı da yakınları tarafından sakinleştildi.

Pazarcılar olay sonrasında yaptıkları açıklamayla Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'ya tepki gösterdi. Her yıl bayram öncesinde tezgahların açılmasına izin verildiğini belirten esnaflar, Kurban Bayramı nedeniyle aldıkları ürünleri satamayacaklarını kaydetti. Alınan yanlış karardan dönülmesini de isteyen esnaflar, "Sayın Rıza Yalçınkaya, halkın rızası var diye geldiniz, lütfen halkın ekmeği ile oynamayınız. Bırakın insanlar bayram alışverişini yapsın, esnaf evine ekmek getirsin. Bayram öncesinde tezgahlarımızı kapattırmayın" diye konuştu.