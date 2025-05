Festivaller/açılışlar tamam KKTC’nin tanınması eksik!

Geçtiğimiz hafta sonu KKTC tarihi olaylara ev sahipliği yaptı. Kıbrıs Türk halkı eski Ercan Havaalanında 1-4 Mayıs tarihinde gerçekleşen havacılık, uzay ve teknoloji alanında dünyanın en büyük festivali olan Teknofest 25 KKTC ile 3 Mayıs’ta başkent Lefkoşa’da Anavatan Türkiye’nin hediyesi Cumhurbaşkanlığı ve Meclis hizmet binalarının, Cumhuriyet Yerleşkesi’nin, açılışının haklı gururunu yaşadı. Türk Devletleri Aksakallılar Konseyi de 17. Toplantısını gözlemci üye KKTC’nin ev sahipliğinde 2-3 Mayıs’ta Girne’de gerçekleştirdi.

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılış ve etkinliklerde Kıbrıs milli davası çerçevesinde dünyaya çok önemli mesajlar verdiler. Erdoğan yaptığı konuşmalarda KKTC ve Türkiye’nin ortak kader paylaşıldığına dikkat çekti, her şartta Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin yanında olacağını bir kez daha vurguladı. KKTC’nin kalkınmasının ve tanınmasının ana hedef olduğunu belirten Erdoğan, Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışıyla egemen devletin her türlü ambargo ve izolasyona rağmen kararlılıkla varlığını ilelebet sürdüreceğine vurgu yaptı. Tarihe not düşmek adına Erdoğan ve Tatar’ın konuşmalarının, verdikleri mesajların önemli bölümlerini burada paylaşmak istiyorum. Erdoğan’ın öne çıkan mesajları şöyle:

“Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz.”

“Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara, barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır.”

“Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü biçimde devam ettireceğiz.”

“Bu topraklar, şanlı mazimizin, mücadele ruhumuzun ve köklü mirasımızın çok büyük bir nişanesidir.

“Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz.”

“Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir”

“Kıbrıs Türkü’nün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça Ada’ya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve Ada’nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe, bizim Güney Kıbrıs Rum yönetimini muhatap almamız, ticaret yapmamız, limanlarımızı kullandırmamız mevzubahis dahi olamaz.”

“Yeni bir müzakere süreci olacaksa, bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir.”

“Yeni dönemde başta altyapı, sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm olmak üzere ekonomik kalkınmayı hızlandıracak, Kıbrıs Türkü’nün refahını artıracak stratejik projeleri inşallah hayata geçireceğiz.”

“Türk milleti ve Kıbrıs Türk'ü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun.”

“Kıbrıs Türkü'nün varlığına tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların Teknofest'ten rahatsız olması doğaldır.”

Cumhurbaşkanı Tatar ise katıldığı etkinliklerde gerçekleştirdiği konuşmalarda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne anlamlı katkılarından dolayı Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederken şu mesajları verdi:

“Bu yerleşke, tarihsel dayanışmanın yeni bir köşe taşıdır.”

“Kıbrıs’ta , barış, özgürlük ve bağımsızlık içinde var olmaya, devletle, halkla, Türkiye ve Türk halkıyla kardeşlik bağlarıyla dimdik ayakta durmaya devam edilecektir”

“1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu halkın kendi kaderine sahip çıkışının resmi ifadesi olmuştur. Bu topraklarda halkımız sadece hayatta kalmadı, kurdu, korudu ve devletini geleceğe taşıdı. Ve artık sadece bir devleti savunmuyoruz, bir vizyon ortaya koyuyoruz.”

“Bu yürüyüşü tek başımıza yapmıyoruz. Türkiye ile yürüdüğümüz bu yol, kardeşliğe, güvene, karşılıklı saygıya ve ortak stratejiye dayalı güçlü bir bağdır.”

“Bu halk azınlık değildir. Bu devlet kimsenin lütfu değil, halkımızın direnişiyle, inancıyla kurulmuştur. Bu gerçek kabul edilmeden müzakere masası kurulamaz. Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini başkasının iradesine teslim etmez. Egemeniz. Eşitiz. Bu topraklarda sonsuza dek varız.”

“Ne mutlu Kıbrıs Türkü olarak onurla yaşayanlara. Ne mutlu devletine, halkına ve geleceğine sahip çıkanlara. Ne mutlu yüreğinde ay yıldız sevgisi olanlara.”

3-4 Nisan tarihinde Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleşen Avrupa Birliği ile Orta Asya Devletleri !. Zirvesinde, TDT üyesi bazı devletlerin Zirve bildirisinde, KKTC’nin tanınmaması çağrısı yapan ve Türkiye’nin adadan çıkmasını öngören BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlılık bildirmesiyle baş gösteren kriz Girne’de gerçekleşen Aksakallılar Konsey toplantısı ile nispeten aşıldı. TDT üyesi devletler gerçekleştirdikleri toplantılarda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdiler. Bu memnuniyet vericidir ve Türk Birliği için sarsılan ümitlerimiz yeniden canlanmıştır.

KKTC’nin kalkınması, gelişmesi, Kıbrıs Türk halkının refahı için önemli adımlar atılırken birçok kez paylaştığım bir çağrımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca KKTC’nin tanınması çağrısı yaptı. TBMM ve MGK bu doğrultuda kararlar aldı. Anavatan Türkiye, Annan Planı’nı ret eden, Crans Montana’da masayı terk eden Rum tarafı ile uzlaşmanın mümkün olmadığından hareketle, KKTC makamlarını Rum tarafı ile beyhude görüşmelere, zirvelere zorlamamalı, Avrupa Birliği, ABD ve BM Güvenlik Konseyi’nin dayatmalarına meydan okuyarak Ekim ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminden önce federasyonu tamamen tarihe gömecek şekilde, söylemden eyleme geçmeli ve KKTC’nin tanınmasını sağlamalıdır. Festivaller, açılışlar tamam, ancak eksiklik olan, devletimizin bekası için önemli olan tanınma da gerçekleşmelidir.