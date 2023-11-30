FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

T.C FETHİYE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2021/385

Davacı Güvence Hesabı ile davalı Erdal Selim arasında mahkememizde görülmekte olan 2021/385 esas sayılı itirazın iptali davasında; 24.10.2023 tarih 2023/613 sayılı karar ile; "AÇILAN DAVANIN KABULÜ İLE; Davalı tarafından Fethiye İcra Müdürlüğü'nün 2021/23 esas sayılı dosyasında yapılan İTİRAZIN İPTALİ ile , takibin22.280,31 TL asıl alacak, 412,00 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 22.692,31 TL üzerinden DEVAMINA,Alacağın varlığı yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatı talebinin reddine" dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar verildiği hususu hususu davalı Erdal Selim'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.