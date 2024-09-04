Fethiye açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA
Fethiye açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 117 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, lastik botlar ve can sallarıyla sürüklenen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hızla ekipler gönderildiği belirtildi.

Operasyonda, 20'si çocuk olmak üzere toplam 117 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı düşünülen 5 kişi de gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu olay, bölgede göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

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