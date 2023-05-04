Fethiye Festivali tüm hızıyla devam ediyor

13. Uluslararası Fethiye Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında Beşkaza Meydanı’ndaki etkinliklerin yanı sıra Göcek Mahallesi’nde yer alan amfi tiyatroda da konserler düzenleniyor.

Fethiye Festivali tüm hızıyla devam ediyor

ANKA'da yer alan haberde, astrolog Esin Fırat Öktem, Beşkaza Meydanı çadırında halkla buluştu. Özer Olgun Kültür Merkezi’nde Ann Marie'nin ‘Tarot’tan ne beklemeliyiz’ adlı seminerinin ardından Cem Korkut tarafından ‘Aile dizimi’ semineri gerçekleşti. Ayrıca Serpin Müzik Grubu, Latin Amerika’dan gelen Alo Loco Müzik Grubu ve İran’dan gelen Jahani An Taraftar Müzik Grubu, Beşkaza Meydanı'nda sahne aldı.

Göcek’te ise Ukrayna, İran ve İngiltere’den gelen müzik grupları birbirinden güzel şarkıları, amfi tiyatroda toplanan vatandaşlar için söyledi.

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Ara Güler’in resim sergisi, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde devam ederken, 96. Sokak'ta Likya Sanat Yolu Koleksiyonu resim ve heykel sergisi, festival boyunca halkla buluşacak.

Festival, 7 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

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