Fethiye İdman Yurdu'nda Yusuf Tokaç dönemi başladı

Kaynak: İHA
Fethiye İdman Yurdu'nda Yusuf Tokaç dönemi başladı

Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 8. Grup ekiplerinden Fethiye İdman Yurdu'nda, Teknik Direktör Yusuf Tokaç dönemi başladı.

Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 8. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Fethiye İdman Yurdu'nda, teknik direktör Nedim Vatansever ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Yusuf Tokaç oldu.

aw346766-01.jpg

Futbolcu olarak Beşiktaş, Trabzonspor, Bursasaspor ve birçok kulübün formasını giyen Tokaç, Alanya Kestelspor, Bursa Yıldırımspor, Yeşilyurt Belediye, Nevşehir Belediye, İskenderun FK, Etimeskut kulüplerinde ise teknik adamlık görevini üstlendi.

51 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Tokaç, 15 Aralık Pazar günü oynanacak olan Eti Maden Eti Spor maçında takımının başında olacak.

Son Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı (9 Aralık 2024)
Borsa günü yükselişle tamamladı (9 Aralık 2024)
New York borsası yatay seyirle açıldı (9 Aralık 2024)
New York borsası yatay seyirle açıldı
25 bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...
25 bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...
Elon Musk’ın oğlu X’ten babasına Trump mesajı
Elon Musk’ın oğlu X’ten babasına Trump mesajı
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'dan yine tepki çeken paylaşım!
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'dan yine tepki çeken paylaşım!