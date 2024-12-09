Fethiye İdman Yurdu'nda Yusuf Tokaç dönemi başladı

Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 8. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Fethiye İdman Yurdu'nda, teknik direktör Nedim Vatansever ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Yusuf Tokaç oldu.

Futbolcu olarak Beşiktaş, Trabzonspor, Bursasaspor ve birçok kulübün formasını giyen Tokaç, Alanya Kestelspor, Bursa Yıldırımspor, Yeşilyurt Belediye, Nevşehir Belediye, İskenderun FK, Etimeskut kulüplerinde ise teknik adamlık görevini üstlendi.

51 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Tokaç, 15 Aralık Pazar günü oynanacak olan Eti Maden Eti Spor maçında takımının başında olacak.