Fethiye İncirköy’ün içme suyu altyapısı yenilendi

İl genelinde yürütülen projeler ile su kesintilerine neden olan hatları yenileyen ekipler son olarak Fethiye'de çalışma gerçekleştirdi.

İNCİRKÖY'DE 1200 METRELİK İÇME SUYU HATTI YENİLENDİ

Fethiye İlçesi İncirköy Mahallesinde yaşanan basınç düşüklüğü ve hatların kullanım ömrünü tamamlanması nedeniyle oluşan arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek için çalışma başlatan MUSKİ ekipleri buradaki projeyi tamamladı.

Ekipler İncirköy Mahallesi'nde 1200 metre uzunluğunda içme suyu hattı yenilerken aynı zamanda boru çaplarının düşük olması nedeniyle suyun yetersiz aktarılmasından kaynaklanan kesintileri de önledi. Ayrıca bölgedeki basınç sorunu da ortadan kalktı. Yenileme çalışmaları sayesinde, mahalledeki içme suyu altyapısı uzun yıllar vatandaşlara sorunsuz olarak hizmet verebilecek noktaya geldi.