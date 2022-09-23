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Muğla'da 315 litre sahte alkol yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde KOM Grup Amirliği Ekipleri sahte alkol imalatı yapan M.Y ve C.A. isimli şahısların iş yerine baskın düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda sahte içki, etil alkol, sahte etiket ve bandrol ele geçirildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:45
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Fethiye’de 315 litre şişelenmiş sahte alkol yakalandı

Muğla'da 315 litre sahte alkol yakalandı
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Fethiye KOM Grup Amirliği Ekipleri Fethiye’de bulunan iki ayrı işyerinde, sahte alkol imalatı ve satışının yapıldığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.Y ve C.A adlı şahsın işyerine operasyon düzenledi. 

Operasyonda M.Y adlı şahsın işyerinde yapılan aramalarda, 130 litre Etil Alkol, 50 litre el yapımı içki, 1117 Adet alkollü içki etiketi, 1278 Adet TAPDK sahte bandrol, alkol yapımında kullanılan 0,75 litre alkol aroması, 2 adet alkol yapımında kullanılan aparat ele geçirildi. 

Hisarönü Mahallesi'nde işletmecilik yapan C.A. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada ise 72 şişe el yapımı içki, 46 şişe el yapımı içki, 17 şişe el yapımı içki ele geçirildi. 

Yakalanan şüphelilerin “kaçak alkol” suçundan adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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FARUK
23.09.2022 11:53
alkol fiyatları arttıkça bu işi yapanlar çoğalacak  
 
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