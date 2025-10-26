Muğla’nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu araçtaki iki kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.T. idaresindeki 48 GZ 193 plakalı hafif ticari araç, hasta taşıyan 48 AFN 672 plakalı ambulansla çarpıştı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza yapan ambulanstaki hasta ile diğer araçtaki 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan hasta ve yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.