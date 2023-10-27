Fethiye’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, Foça Mahallesi'nde bir otelin lojmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (34) ile Y.Ç. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda H.A., bıçakla Y.Ç.'yi ağır yaraladı. 112 Acil Sağlık Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Y.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. H.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.