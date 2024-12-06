Fethiye’de büfe sahibini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fethiye’de büfe sahibini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi’nde bir büfe sahibi, sigara vermeyi reddettiği gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğradı.

Şüpheli E.Ö., saldırının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Olayın polise bildirilmesi üzerine, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, çevrede titiz bir araştırma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan E.Ö., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bıçakla yaralanan büfe sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli E.Ö.’nün ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Son Haberler
Kamyoneti yayaların üzerine sürdü park halindeki araçlara çarptı. Linçten polis kurtardı
Kamyoneti yayaların üzerine sürdü park halindeki araçlara çarptı. Linçten polis kurtardı
Savunma sanayi teknolojilerinde yeni üretim üssü açıldı
Savunma sanayi teknolojilerinde yeni üretim üssü açıldı
Yolu süpürürken buldu. Gizemli hediyeyi aldı
Yolu süpürürken buldu. Gizemli hediyeyi aldı
Fethiye’de büfe sahibini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Fethiye’de büfe sahibini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Melikgazi zabıtasından terazi denetimi
Melikgazi zabıtasından terazi denetimi