Fethiye’de büfe sahibini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Şüpheli E.Ö., saldırının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Olayın polise bildirilmesi üzerine, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, çevrede titiz bir araştırma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan E.Ö., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bıçakla yaralanan büfe sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli E.Ö.’nün ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.