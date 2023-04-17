Fethiye'de depremzedeler için koştular

Fethiye'de düzenlenen Yarımada Koşusu'nda sporcular depremzedeler için yarıştı.

Fethiye'de depremzedeler için koştular

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tüm geliri depremzedelere gönderilecek Yarımada Koşusu yapıldı.

Fethiye Spor Festivali kapsamında Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe 135'i yabancı 277 sporcu katıldı.
Beşkaza Meydanı'ndan başlayan, 10 ve 18 kilometre mesafeli koşular, yarımada koylar bölgesinde son buldu.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarışmaya katılımın yüksek olduğunu ve tüm gelirin depremzedelere gönderileceğini söyledi.
Yarışmada 18 kilometre erkekler genel klasmanda Ahmet Bayram birinci, Muzaffer Taylan ikinci, Uğur Pehlivan da üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Rus Anastasiia Guskova birinci, Gülsen Çerçi ikinci ve Yasemin Türe üçüncü oldu.
10 kilometre erkekler genel klasmanda Bedri Şimşek birinciliği, Mehmet Aydın Gör ikinciliği, Timur Gazizov üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Ukraynalı Santa Tkhakur birinci olurken, Rus sporculardan Evgeniia Riazanova ikinci, Tami Ma da üçüncü sırada yer aldı. (AA)

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