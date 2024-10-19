Fethiye’de edebiyat bayramı

Ses sanatçısı Eser Tunçoğlu, türküleriyle festivale renk katıyor. Özbekistan Harezm şehrinden yazar Muhabbat Safa, yeni çıkardığı Türkçe kitabını Fethiyeli okurlara imzaladı. Kendi lehçesinden şiirler okudu. Fethiyelilerden gördüğü ilgiden mutlu oldu. Teşekkür etti. 6.Akdeniz Sanat Günleri Fethiye etkinlikleri, Prof. Dr. Oktay Yivli, "Fethiye'den Dünyaya Edebiyat Açılımı', Ümit Yılmaz, "Yaraları Sararken', Sami Gökmen, "Türkçemiz ve Ortak Alfabeye Doğru" konularında yaptıkları konuşmalarla devam etti.

6. Akdeniz Sanat Günleri Festivali Fethiye etkinlikleri tertip komitesi Başkanı Coşkun Karabulut yaptığı açıklamada; "Akdeniz Sanat Günleri Festivalini 6 yıldır sürdürüyoruz. Uluslar arası kapsamda gerçekleşen festivalimiz edebiyat dünyasına büyük katkı sağlıyor. Edebiyat bayramının düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım sağlayan tüm edebiyatseverlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.