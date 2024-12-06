Fethiye’de ev sahibini soyan kiracı yakalandı

Kaynak: İHA
Fethiye’de ev sahibini soyan kiracı yakalandı

Fethiye’de ev sahibine ait 190 lira değerinde altın ve 5 bin lira para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi, Sıtkı Koçman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı olarak aynı adreste ikamet eden E.D. isimli şahıs, ev sahibine ait 190 bin TL değerindeki altın ziynet eşyası ve 5 bin TL nakit parayı çaldı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalarda hırsızın kiracı olduğunu tespit etti. E.D. çaldığı eşyalarla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan E.D., Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

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