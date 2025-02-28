Fethiye’de ev yangını: 1 ölü

Kaynak: İHA
Fethiye’de ev yangını: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir evde nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Yangın biranda evin içerisine yayıldı. Eve bulunan 42 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak 109 No'lu müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınan yangında evde bulunan 42 yaşındaki Osman Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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