Fethiye’de jandarmanın takibinde yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Fethiye’de jandarmanın takibinde yakalandılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma, düzenlediği operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan üç ayrı arama kaydı bulunan E.A.Y. ile uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı şüphesi ile R.A'yı takibe aldı.

Ortak hareket ettiği tespit edilen 2 şüphelinin Pazaryeri ve Kayaköy Mahalleleri'ndeki adreslerine 24 Aralık günü operasyon düzenlendi.

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Operasyonda yapılan aramalarda 5 kilogram skunk, 2 kilogram kokain, 95 adet sentetik hap, 2 gram ekstazi, 3 gram taş kokain ve 5 gram macun esrar, 1 adet hassas terazi, 150 adet kilitli poşet ve çeşitli uyuşturucu ekipmanları, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kısa namlulu pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli çaplarda toplam 193 fişek, uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan gübre ve iklimlendirme cihazları, 18 bin 400 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonuJandarmadan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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