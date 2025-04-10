Fethiye’de korku dolu anlar! Alevler dakikalar içerisinde sardı: 4 tekne kül oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir teknede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yanındaki diğer teknelere sıçradı. Ekiplerin denizden ve karadan müdahale etti. Yangında, dumandan etkilenen iki kişiye oksijen desteği verildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karagözler Mahallesi'ndeki otelin önündeki iskelede bağlı bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyüp yanan teknenin yanındaki diğer 3 tekneye daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Dumandan etkilenen 2 kişiye de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye’de korku dolu anlar! Alevler dakikalar içerisinde sardı: 4 tekne kül oldu

Fethiye’de korku dolu anlar! Alevler dakikalar içerisinde sardı: 4 tekne kül oldu

Fethiye’de korku dolu anlar! Alevler dakikalar içerisinde sardı: 4 tekne kül oldu

Fethiye’de korku dolu anlar! Alevler dakikalar içerisinde sardı: 4 tekne kül oldu

Fethiye’de korku dolu anlar! Alevler dakikalar içerisinde sardı: 4 tekne kül oldu

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