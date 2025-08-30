Fethiye’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç evi ateşe verdi

Fethiye’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kalesi’nin arkasında bulunan evde madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi ateşe verdi.

Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde hasar meydana gelirken, evi ateşe verdiği öne sürülen H.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.