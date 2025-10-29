Muğla'nın Fethiye semalarında 'Mammatus bulutları' görüldü. Kesecik benzeri desenler oluşturan ve gökyüzünü kaplayan Mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteoroloji uzmanları, nemli havanın alçalarak kuru hava tabakasıyla karışması sonucu bu tür bulutların ortaya çıktığını belirtti.

MAMMATUS BULUTLARI NEDİR?

Mammatus (aynı zamanda mamma veya "meme bulutu" anlamına gelen mammatocumulus olarak da bilinir), genellikle bir kümülonimbus yağmur bulutu olan bir bulutun tabanının altında asılı duran keselerden oluşan hücresel bir desendir.

Bu tür bulutlar kuvvetli hava olaylarına neden olmazlar ama fırtınaların habercisidir.