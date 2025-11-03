Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ’da bin 700 metrelik pistten atlayış yapan Rus paraşüt pilotu, kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi.

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Babadağ’ın bin 700 metrelik pistinden single atlayış yapan Rus uyruklu paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov (37), atlayışın ardından kontrolünü kaybederek kayalık alana düştü.

Gribanov’un düştüğünü gören diğer pilotlar durumu hemen UMKE, JAK ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gribanov’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından UMKE ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.