Fethiye’de tekne yangını: Etrafı dumanlar sardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fethiye’de tekne yangını: Etrafı dumanlar sardı

Fethiye'nin Kordon Boyu'nda bağlı halde bulunan bir teknede yangın meydana geldi.

Fethiye'nin Kordon Boyu'nda bağlı halde bulunan bir teknede yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile alevler teknenin tamamına sarmadan söndürüldü.

Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesi, Kordon Boyu, Belediye Marina'da bağlı olan "Milda" isimli teknenin kaptan köşkünde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Teknede maddi hasar meydana geldi.

Fethiye’de tekne yangını: Etrafı dumanlar sardı

Fethiye’de tekne yangını: Etrafı dumanlar sardı

Fethiye’de tekne yangını: Etrafı dumanlar sardı

Fethiye’de tekne yangını: Etrafı dumanlar sardı

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