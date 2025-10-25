Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25'inci Uluslararası Hava Oyunları Festivali’nde, iniş sırasında 2 yamaç paraşütünün havada çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Belcekız Plajı üzerinde meydana geldi. 25'inci Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında uçuş yaptıktan sonra inişe geçen single ve tandem yamaç paraşütleri havada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle paraşütçüler kontrolü kaybederek sert iniş yaptı. Paraşütlerdeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.