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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası. Hollandalı turist ölümden döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayan Hollandalı turist kayalıklara düştü. Turist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:57
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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası. Hollandalı turist ölümden döndü

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası. Hollandalı turist ölümden döndü
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Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan 56 yaşındaki Eduard Anthonie Ries De Bruin, kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından sedyeye alınan De Bruin, yaklaşık 250 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen De Bruin, ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.

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