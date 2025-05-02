Fethiye’de yürek yakan kaza! İkinci bisikletli de öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fethiye’de yürek yakan kaza! İkinci bisikletli de öldü

Muğla Fethiye’de 17 Nisan’daki trafik kazasında ağır yaralanan bisikletli İlker Muallim, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü A.T, sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde Ali T. yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki üç bisikletliye çarptı. Kazada Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim ağır yaralandı.

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Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk olarak ağır yaralanan Özgür Alkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş, cenazesi Fethiye'de toprağa verilmişti. Kazada ağır yaralanan diğer bisikletli İlker Muallim ise 15 gündür tedavi gördüğü Antalya'daki özel bir hastanede, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ali T., olayın ardından gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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