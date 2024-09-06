Fethiye’de zincirleme trafik kazası!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fethiye’de zincirleme trafik kazası!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 aracın karıştığı bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Esenköy bölgesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşti.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere taşındı.

Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Kaya (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan A.D. (52) ve E.S.D. (21) ise hayati tehlike taşıyor.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Ekonomide geldiğimiz son nokta: Kaşarsız ve sucuksuz ‘sade tost’
Ekonomide geldiğimiz son nokta: Kaşarsız ve sucuksuz ‘sade tost’
Fethiye’de zincirleme trafik kazası!
Zincirleme trafik kazası!
Narin soruşturmasında yeni gelişme: Uydu görüntüleri incelenecek
Narin soruşturmasında yeni gelişme: Uydu görüntüleri incelenecek
Maymun çiçeğinin şifası bakın hangi ilimizden çıktı
Maymun çiçeğinin şifası bakın hangi ilimizden çıktı
CHP'de tüzük taslak metni ortaya çıktı
CHP'de tüzük taslak metni ortaya çıktı