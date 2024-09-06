Fethiye’de zincirleme trafik kazası!

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Esenköy bölgesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşti.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere taşındı.

Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Kaya (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan A.D. (52) ve E.S.D. (21) ise hayati tehlike taşıyor.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.