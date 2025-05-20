Fethiye’deki cinayette 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Fethiye’deki cinayette 3 tutuklama

Fethiye’de tabancayla vurularak öldürülen İbrahim Solak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi’nde İbrahim Solak, evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K.’yı Manisa’da gözaltına aldı. Manisa’da tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheliler güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesi’ne sevk edilirken, Rabia G., Sefer K. ve Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yağmur A. ise serbest bırakıldı.

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