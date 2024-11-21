Anjiyo servisinin açılışı pasta kesilerek kutlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anjiyo servisinin açılışı pasta kesilerek kutlandı

Fethiye Devlet Hastanesi Koroner Anjiyografi Ünitesi'nde Anjiyo servisinin açılışı pasta kesilerek kutlandı.

Fethiye Devlet Hastanesi'nde, uzun süren tartışmaların ardından 2024 yılı Mart ayında hizmete giren Koroner Anjiyografi Ünitesi, 7 ay içerisinde toplam bin hastaya hizmet vererek önemli bir başarıya imza attı. Anjiyo servisi açılışı, hastane bünyesinde pasta kesilerek kutlandı.

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Okullu, Koroner Anjiyografi Ünitesi çalışanlarının bu başarılı performansından dolayı gurur duyduğunu belirtti. Okullu, yönetim olarak ilgili birim personeline gösterdikleri özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sundu.

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