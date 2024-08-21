Fethiye'deki orman yangını söndürüldü

Fethiye'deki orman yangını söndürüldü
Düzenleme: Kaynak: AA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü 1

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki Babadağ’ın eteklerinde, iddiaya göre elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın başladı.

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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü 2

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü 3

Rüzgarın etkisine rağmen ekiplerin yoğun çabalarıyla alevler yayılmadan kontrol altına alındı.

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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü 4

Ayrıca, hava araçlarının yangına müdahalesi nedeniyle Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 45 dakika ara verildi.

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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü 5
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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü 6
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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü 7
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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü 8
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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü 9
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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü 10
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