Fethiye'deki orman yangını söndürüldü

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki Babadağ’ın eteklerinde, iddiaya göre elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Rüzgarın etkisine rağmen ekiplerin yoğun çabalarıyla alevler yayılmadan kontrol altına alındı.
Ayrıca, hava araçlarının yangına müdahalesi nedeniyle Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 45 dakika ara verildi.