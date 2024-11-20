Fethullah Gülen'in koruması yakalandı! Her yerde aranıyordu

Kaynak: İHA
Fethullah Gülen'in koruması yakalandı! Her yerde aranıyordu

FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen’in koruması olarak aranan ihraç emniyet müdürü Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve ’gaybubet evi’ olarak tanımlanan hücre evlerinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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GÜLEN'İN KORUMASI DA ARALARINDA

Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve FETÖ liderinin koruması A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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