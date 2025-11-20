MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci başlamıştı. Bahçeli, Öcalan için Meclis’te ‘umut hakkı’ da talep etmişti.

Süreç; PKK’nın fesih kararı, teröristlerin silahlar yakıp, sınırdan çekilmesiyle devam etti. Süreç Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ayağıyla sürüyor. Komisyonun İmralı’ya gitmesi için Cuma günü Meclis’te üyeler tarafından oylama yapılacak.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu gerçekleştirmişti. Devlet Bahçeli, Demirtaş’ın tahliye edilmesi için "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" demişti.

AİHM KARARLARINI HATIRLATTI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için yeniden yargılanarak tahliye edilmeleri konusunda karar vermişti. Feti Yıldız, X hesabı üzerinden AİHM'in hak ihlali kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğinin altını çizerek şunları dile getirdi:

"AİHM,ihlal kararlarının hangi seçenek benimsenerek yerine getirileceği konusunda devletlerin takdir yetkisine müdahale etmediği, ancak seçenek yoksa ihlalin giderilmesi için alınması gereken tedbiri doğrudan gösterdiği bilinen bir husustur. Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise,ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur. Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir. Adaletin hizmetinde 25 bin 459’ Hakim ve C.Savcısı bulunmaktadır. Hâkim ve C.Savcılarına yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir. Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur."

YILDIZ: UMUT HAKKININ YOLU AÇILACAKTIR

Feti Yıldız Bengü Türk canlı yayınında sürece dair dün açıklamalarda bulundu. MHP ile AKP arasında en ufak bir fikir ayrılığının olmadığını söyleyen Yıldız, “Yasal düzenlemeler elbet olacaktır. Bir infaz düzenlemesi şart. Şartlar yüzde 100 gerçekleştiğin de umut hakkının kullanılmasının yolu da elbette açılacaktır” dedi.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, ömür boyu cezaevinde infaz edilecek bir hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin serbest bırakılıp bırakılmayacağının belli bir süre sonra idari veya yargısal bir makam tarafından değerlendirilmesini öngören bir hak olarak biliniyor. Ömür boyu ceza alan terörist ve Öcalan için bu hak son günlerde konuşuluyor.

