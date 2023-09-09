FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "FETÖ hesabınızdan para çekti", "Terör örgütleri hesabınızı ele geçirdi" diyerek dolandırıcılık yapanlara yönelik Zonguldak ve Ağrı merkezli düzenlenen operasyonlar kapsamında 28 zanlının yakalandığını duyurdu.

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon

İçişleri Bakanlığı, "FETÖ hesabınızdan para çekti", "Terör örgütleri hesabınızı ele geçirdi" diyerek telefon dolandırıcılığı yapanlara yönelik Zonguldak ve Ağrı merkezli düzenlenen operasyonlar kapsamında 28 zanlının yakalandığını açıkladı.

“6 FARKLI İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ”

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Zonguldak Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce, 'Banka hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi’ diyerek ve kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 3.000.000 TL dolandıran bir suç şebekesi tespit edildi.

Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Örgütlü Olarak İşleyen bu şebekeye karşı 6 farklı ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalandı, bu şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

“SİBER SUÇLARLA VE DOLANDIRICILARLA MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

Ağrı Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce;

Sosyal medya üzerinden arsa satışı yapanları tespit edip, kendini savcı gibi tanıtan ve ‘FETÖ senin adına para çekmiş, para göndermen lazım diyerek’ yaklaşık 1.000.000 TL dolandıran şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.

Yapılan operasyonlarla bu suç şebekesine üye 20 şüpheli 5 farklı ilde yakalandı. Yakalananların 9’u tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli olmaya davet ediyorum. hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez. Böyle bir telefon geldiğinde telefonu yüzlerine kapatın. Siber suçlarla ve dolandırıcılarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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