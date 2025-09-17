FETÖ bilançosunu unuttun mu Erdoğan?

Recep Tayyip Erdoğan’ın “hoca efendi” dediği, kumpasçısı işbirlikçisi Fethullah Gülen’in 15 Temmuz’da Türkiye’nin başına açtığı hain kalkışma unutulamaz.

Gülen’in isteği üzerine yapılan anayasa değişikliği sonucu yargının FETÖ’cülerle doldurulmasını sağlayan da Erdoğan’dır.

15 Temmuz 2016’dan bu yana devletin kılcal damarlarından hâlâ FETÖ’cüler ayıklanmaktadır.

Gülen’in beyin kadrosu hâlâ yurt dışından kaynaklı sosyal medyadan zehir saçmaktadır.

Adil Öksüz, Zekeriya Öz ve yüzlerce FETÖ’cü hâlâ yakalanamamaktadır.

Bunların siyasi sorumlusu olan AKP de hâlâ iktidardadır.

FETÖ’nün poliste, askeriyede ve bürokraside AKP’nin onayı ile kurduğu “Paralel Devlet” yapısı cemaat–tarikat referanslı kadrolaşma ile hortladı.

Yeni Nesil Paralel Yapı Türkiye’nin gündeminde.

Bu konuda en erken ve en somut uyarıları defalarca yapan CHP’li Murat Bakan oldu.

Bakan, 23 Şubat 2024’te Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korg. Halis Zafer Koç’un, Menzil Cemaati’nin bürokrasi sorumlusu olduğu iddia edilen Muhammed Raşid Seydaoğlu’nu makamında ağırladığını açıkladı.

Erdoğan hiç umursamadı.

Murat Bakan 2 Mart 2024’te dedi ki;

“Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümg. Murat Bulut’un Jandarma’da Menzil örgütlenmesine öncülük ettiği, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin (JSGA) kritik mülakatlarında tarikat bağlantılı adaylar kayrıldı.”

Erdoğan duymazdan geldi.

Murat Bakan, 11 Eylül 2025’te İstanbul’da CHP il başkanlığı önündeki “siyah tişörtlüler” görevlendirilmesinde polisteki “Menzil” cemaatine dikkat çekti.

Erdoğan hiç tınmadı.

Murat Bakan 15 Eylül 2025’te isimleri tek tek vererek dedi ki;

“Jandarma Genel Komutanlığında Kurdoğlu var Menzil var İsmailağa var, Süleymancılar var. Emniyette tarikat – cemaat mensubu olmak atama, tayin ve terfide liyakatin önüne geçti.”

Erdoğan kulak tıkadı.

Murat Bakan’ın ısrarla isimleri de vererek yaptığı açıklamaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli umursadı.

Bahçeli; “Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır” diyerek güvenlik iklimine dair sert bir uyarı yaptı.

MHP Genel Başkanı’nın basın danışmanı Yıldıray Çiçek “Yeni bir paralel yapının izleri” başlıklı yazısında özetle şunları yazdı:

“Türkiye’yi içten, asayişsizlik üzerinden bir kaosa sürüklemeye çalışan bir sistemin kurulmakta olduğu yönünde ciddi izlenimler mevcuttur.

Aksi hâlde, devletin en hassas hücrelerine başka ülkelerin hesabına çalışanlar ya da terör örgütleriyle bağlantılı kişiler sızarsa, 15 Temmuz benzeri darbe girişimleri ve toplumun huzurunu, güvenliğini tehdit eden kaos senaryoları kaçınılmaz olur.”

Çiçek’in açıklaması; MHP adına da Devlet Bahçeli adına da yapılan resmi görüştür.

Erdoğan bunları da hiç umursamadı.

CHP ve MHP, “Yeni Nesil Paralel Yapı” konusunda çok açık ve net şekilde Erdoğan’ı uyarıyor.

Ancak FETÖ konusunda yapılan uyarıları hiç dikkate almayan, “Ne istediler de vermedik” diyen Erdoğan “Yeni Nesil Paralel Yapı” uyarılarını da hiç dikkate almıyor.

FETÖ bilançosunu unuttun mu Erdoğan? Hatırlatayım.

15 Temmuz’da 251 şehit, binlerce gazi verdi Türk Milleti.

Darbe davalarında;

1.634 ağırlaştırılmış müebbet,

1.366 müebbet,

1.891 süreli hapis olmak üzere, toplam 4 bin 891 mahkûmiyet kararı verildi.

OHAL Komisyonu’na 127 bin 292 başvuru yapıldı; 17 bin 960’ı kabul, 109 bin 332’si ise reddedildi.

İçişleri’nin paylaştığı değerlendirmelerde firarilerin yaklaşık yüzde 16’sının yurt dışında olduğunu hatırladın mı Erdoğan?

10 Aralık 2018’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki;

“ByLock’ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 26 Eylül 2017 tarihli kararı (2017/16 MD-956 E., 2017/370 K.) “ByLock’un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim ağı olarak kullanıldığı, bu programa dahil olunmuşsa ve teknik verilerle dosya içeriğiyle bağlantı kurulmuşsa, ByLock kullanımı tek başına da “örgüt bağlantısı” için delil olarak kabul edilebilecektir” kararı verdi.

FETÖ’nün siyasi ayağı bu 215 bin kişinin arasında mı Erdoğan?

FETÖ’nün siyasi ayağı yoksa af mı edildi?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 102 yıllık tarihinde FETÖ’nün “Paralel Yapı” örgütlenmesi iktidarının yüz karasıdır Erdoğan…

