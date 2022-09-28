FETÖ Borsa’sı iddialarında Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın adı geçmişti... Seyhan Avşar açıkladı gerçek bambaşka çıktı

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, bir savcı ile avukatın "FETÖ borsası" pazarlığını bugün yayılanacak haberinde ortaya çıkaracağını açıkladı.

Avşar'ın sosyal medya paylaşımı üzerine bazı basın organlarında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ı hedef aldı. Savcı ile pazarlık yapan ismin İnal olduğu öne sürüldü.

Avşar ise hazırladığı haberin İnal ile ilgisi olmadığını açıkladı.

Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı’nın avukatlarından Mustafa Doğan İnal tarafıma ulaştı. Yarın yayınlanacak haberime ilişkin bazı haber sitelerinde kendisinin fotoğrafının kullanıldığı belirtti. Haberimizde ismi geçen avukat İnal değil. Bilginize…" ifadelerini kullandı.

İNAL: DAVA AÇACAĞIM

Mustafa Doğan İnal da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve bu söz konusu haberler hakkında açacağını söyledi. İnal, paylaşımında, "Sosyal mecrada dolaşan ve benle alakasi olmayan bu iftiralar için dava açacağım Bu itibar suikastlarinin bir karşılığı olacak. Haber adı altında birsürü yalan ve iftira. Bunu yayanların maksadını çok iyi biliyorum. Haber sahibi de zaten benle alakasi olmadigini yazdi" ifadelerini kullandı.