28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ Borsa’sı iddialarında Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın adı geçmişti... Seyhan Avşar açıkladı gerçek ba

FETÖ Borsa’sı iddialarında Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın adı geçmişti... Seyhan Avşar açıkladı gerçek bambaşka çıktı

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, 'FETÖ Borsası'na bomba gibi düşecek rüşvet pazarlığı' iddiasıyla bir haber duyurusunda bulundu. Avşar'ın paylaşımı üzerinden bazı haber siteleri ve gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ı hedef aldı. Avşar ise hazırladığı haberin İnal'la alakalı olmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 00:12
Takip Et

FETÖ Borsa’sı iddialarında Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın adı geçmişti... Seyhan Avşar açıkladı gerçek bambaşka çıktı

FETÖ Borsa’sı iddialarında Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın adı geçmişti... Seyhan Avşar açıkladı gerçek bambaşka çıktı
+
Aa
-

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, bir savcı ile avukatın "FETÖ borsası" pazarlığını bugün yayılanacak haberinde ortaya çıkaracağını açıkladı.

Avşar'ın sosyal medya paylaşımı üzerine bazı basın organlarında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ı hedef aldı. Savcı ile pazarlık yapan ismin İnal olduğu öne sürüldü.

Avşar ise hazırladığı haberin İnal ile ilgisi olmadığını açıkladı.

Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı’nın avukatlarından Mustafa Doğan İnal tarafıma ulaştı. Yarın yayınlanacak haberime ilişkin bazı haber sitelerinde kendisinin fotoğrafının kullanıldığı belirtti. Haberimizde ismi geçen avukat İnal değil. Bilginize…" ifadelerini kullandı.

Seyhan Avşar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'a itibar suikasti

İNAL: DAVA AÇACAĞIM

Mustafa Doğan İnal da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve bu söz konusu haberler hakkında açacağını söyledi. İnal, paylaşımında, "Sosyal mecrada dolaşan ve benle alakasi olmayan bu iftiralar için dava açacağım Bu itibar suikastlarinin bir karşılığı olacak. Haber adı altında birsürü yalan ve iftira. Bunu yayanların maksadını çok iyi biliyorum. Haber sahibi de zaten benle alakasi olmadigini yazdi" ifadelerini kullandı.

Seyhan Avşar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'a itibar suikasti - Resim : 2

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
1
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
2
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
3
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
4
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
5
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
6
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
7
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama
﻿Uluslar Ligi’nde grup maçları tamamlandı
﻿Uluslar Ligi’nde grup maçları tamamlandı
﻿Uluslar Ligi’nde grup maçları tamamlandı
﻿Mersin'deki terör saldırısı ardından 22 hesaba inceleme
﻿Mersin'deki terör saldırısı ardından 22 hesaba inceleme
﻿Mersin'deki terör saldırısı ardından 22 hesaba inceleme
﻿İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 367 kişi yakalandı
﻿İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 367 kişi yakalandı
﻿İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 367 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.