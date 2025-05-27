FETÖ detayı ortalığı karıştırdı: Erdoğan infaz taslağını geri çevirdi!

AKP iktidarının bir süredir üzerinde çalıştığı infaz yasası taslağının Erdoğan'ı memnun etmediği bilgisi kulislerde yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, 'Covid izni' benzeri bir düzenlemenin 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçları kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde, FETÖ üyelerinin de yararlanabileceği ihtimali AKP içerisinde ciddi tereddüt yaratmış durumda. AKP kurmayları, bu olasılığın hem hukuki hem siyasi sonuçları nedeniyle temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Konuşulana göre, iktidar kanadının üzerinde yoğunlaştığı infaz düzenlemesinin FETÖ'den hüküm giyenlerin de yararlanabileceği ihtimalinden dolayı, Erdoğan taslağı geri çevirdi.

İddiaya göre, yeni hazırlanacak taslakta, hasta tutuklulular ve hamileler ile ilgili düzenleme olacak ancak 'örgüt üyesi olmamakla birlikte terör adına suç işleyenlere' dair maddede değişiklik olmayacak.

LGBT DÜZENLEMESİ ASKIYA ALINDI

İktidarın 2 gündür infaz yasası üzerine yoğun bir şekilde çalışıldığı konuşulurken, LGBT+ bireylere yönelik daha önce taslakta olan ancak tepkilerin ardından çıkarılan düzenlemenin de şimdilik taslakta yer almayacağı iddia edildi.